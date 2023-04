Daily Nintendo wenst je fijne Paasdagen!

Wat ga jij doen deze Paasdagen?

Vandaag en morgen is het Pasen. Dit brengt ons dan ook in de gelegenheid om onze trouwe lezers van harte te bedanken en iedereen een fijne Paasdagen toe te wensen. Hopelijk mag je nog veel paaseieren vinden! Natuurlijk houden we je ook tijdens de Paasdagen op de hoogte van het laatste nieuws en schotelen we je de nodige reviews voor. Zin om gezellig met onze community te praten en te gamen? Dan ben je natuurlijk ook van harte welkom op onze gezellige Discord, waar we inmiddels meer dan 300 leden hebben!

Wat ga jij verder doen deze Paasdagen? Laat het ons hieronder weten!