Bekijk een half uur aan Batora: Lost Haven-gameplay

Pak je zwaard en hak er op los.

Sinds deze week is Batora: Lost Haven beschikbaar voor de Nintendo Switch. YouTube-kanaal Handheld Players heeft het eerste half uur van de game geüpload, wat een goede impressie en sfeer van het spel geeft. De video kan je hieronder bekijken. De game is te koop via de Nintendo eShop voor €24,99

Batora: Lost Haven is een actie RPG met puzzel-elementen en kruip je in de huid van Avril. Je reist naar unieke buitenaardse planeten en ontdekt een melkwegstelsel waarin de grens tussen goed en kwaad genadeloos dun is. Je hebt unieke vaardigheden en verschillende gevechtsstijlen om vijanden te verslaan. Je gebruikt de krachten van de zon en de maan om naar de overwinning te vechten.

