Super Dungeon Maker verschijnt volgende maand op de Nintendo Switch

Begin mei is het eindelijk zover!

Het is inmiddels alweer ruim een jaar geleden toen Super Dungeon Maker werd aangekondigd voor de Nintendo Switch. Ontwikkelaar FIRECHICK en uitgever Rokaplay brachten namelijk in februari 2022 het nieuws naar buiten dat dit actie-avonturenspel ergens vorig jaar naar de Switch moest komen. Helaas is dat niet gelukt, maar de game is inmiddels in de Nintendo eShop verschenen. Daardoor is het nu eindelijk bekend dat deze titel vanaf 3 mei te spelen gaat zijn op Nintendo’s hybride console. Super Dungeon Maker gaat voor een bedrag van €19,99 over de digitale toonbank en om het spel te downloaden heb je 261 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

In Super Dungeon Maker kun je net zoals bij de spellen Super Mario Maker en Game Builder Garage jouw eigen levels bouwen, spelen en delen met mensen over de hele wereld. Kies zelf hoeveel vijanden, geheime kamers, vallen, voorwerpen en verborgen objecten jij in je dungeons wilt plaatsen en maak het de andere zo makkelijk of moeilijk mogelijk. Heb jij jouw ideeën al klaarliggen?

Ben je benieuwd geworden naar Super Dungeon Maker? Bekijk dan onderstaande trailer!