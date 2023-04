Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp krijgt een uitgebreide overview trailer

De heftige strijd gaat bijna beginnen!

Afgelopen jaren hebben we enorm veel over Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp gehoord, maar deze maand is het dan eindelijk zover. Vanaf 21 april is dit strategiespel namelijk eindelijk te spelen op Nintendo’s hybride console en dus is het tijd voor een overview trailer. In deze uitgebreide trailer maak je onder andere kennis met de basis van de gevechten, welke later deze maand natuurlijk erg van pas komen. De game gaat voor een bedrag van €59,99 over de digitale toonbank, al is het spel natuurlijk ook fysiek verkrijgbaar. Om deze titel te downloaden heb je 6,6 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp is een remake van de populaire spellen die voor de Game Boy Advance in 2002 en 2003 zijn uitgekomen. In de game leid je een leger tijdens strategische turn-based veldslagen. Je kruipt in de rol van een adviseur van het Orange Star-leger waarbij jouw vaardigheden op de proef worden gesteld. Verder versla je vijandelijke eenheden en verover jij verschillende steden en basissen. Gaat het jou lukken om deze heftige strijd te winnen?

Ben je benieuwd geworden naar Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp en wil je weten wat het spel allemaal te bieden heeft? Bekijk dan onderstaande overview trailer!