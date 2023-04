ZREO: Second Quest brengt met Fair Winds & Following Seas een geweldige homage aan The Wind Waker uit

ZREO: Second Quest transporteert iedereen naar de wereld van The Wind Waker met een nieuw album.

De terugkeer van Zelda Reorchestrated is gepaard gegaan met zowel nieuwe muziek als remasters van muziek uit hun oude repertoire. Vanaf vandaag is er echter weer een nieuw album gelanceerd. Ter ere van de 20ste verjaardag van The Legend of Zelda: The Wind Waker brengt de organisatie Fair Winds & Following Seas feat. Atlys uit op alle grote streaming diensten.

Dit volledig gelicenseerde album bevat meer dan 50 minuten aan muziek verdeeld over 12 tracks uit de game. Ieder nummer features ATLYS een strijkkwartet wat uit alleen maar vrouwen bestaat. Hierdoor wordt ieder nummer ondersteund door het geluid van deze snaarinstrumenten. Naast streamingdiensten zal het ook mogelijk zijn om fysieke versies te bestellen. Een CD is al beschikbaar om te bestellen, maar een LP zal op een later moment onthuld worden. Meer achtergrond informatie kan hier gevonden worden.

De muziek is prachtig

Wij hadden alvast toegang tot het volledige album via een speciale link. Tijdens het luisteren waren we enorm onder de indruk van de hoge kwaliteit die ZREO: Second Quest weer heeft neergezet. De nummers klinken stuk voor stuk alsof ze zo in de game kunnen zitten. Van de credits, tot Dragon Roost Island, ieder nummer is met enorme zorg gekozen, gemaakt en opgenomen.

Nu was ik sowieso al fan van The Wind Waker qua muziek, maar dit is zeker één van de beste versies, zo niet beste die ik heb gehoord. Het enige wat ik jammer eigenlijk, is dat het maar 12 tracks zijn. De besten zijn, gekozen, maar de rest had zeker ook deze behandeling verdiend.