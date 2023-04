The Super Mario Bros. Movie is de best scorende animatiefilm in 11 landen

De toekomst ziet er rooskleurig uit voor de samenwerking tussen Nintendo en Illumination

Sinds afgelopen woensdag kunnen we dan eindelijk genieten van de Super Mario Bros. Movie. De film wordt door veel fans en critici lovend ontvangen. Ook wij van Daily Nintendo waren er erg over te spreken! Zo beloonde ik de film met een welverdiende 8,2! Bij zo’n grote franchise als Mario kun je verwachten dat de opbrengsten hoog gaan zijn, maar de film breekt in deze eerste dagen al meerdere records! Wereldwijd heeft de film al 64,4 miljoen dollar opgeleverd op zijn openingsdag.

Volgens Deadline is het nu de “hoogst scorende animatiefilm lancering ooit” in maar liefst 11 landen! Hieronder lees je een aantal van de resultaten die de film al heeft geboekt:

Mexico $5.9M: Het grootste debuut voor een Universal film ooit en de op één na grootste animatie opening na Toy Story 4

Engeland $4.8M: De beste animatie opening ooit en de grootste opening van 2023

China $4.7M: Grootste opening sinds het begin van de pandemie, en de op één na grootste opening dag voor een studio titel in 2023

Duitsland $2.8M: Universal’s beste openingsdag aller tijden en animatie opening

Spanje $2.2M: Grootste animatie openingsdag ooit, en grootste april openingsdag ooit

Frankrijk $2.1M: De grootste openingsdag van 2023, beste opening voor Illumination ooit

Italië $1.4M: Grootste openingsdag voor een animatiefilm ooit in het voorjaar en voor een gameverfilming

Taiwan $1.1M: Beste openingsdag ooit voor Illumination en Universal, grootste opening voor een videogame-adaptatie en de grootste opening voor een animatiefilm in april.

Australië $1.1M: Grootste openingsdag van 2023, grootste ooit voor Illumination en grootste aprildebuut ooit.

De film komt vandaag in nog 26 andere landen uit. Daarnaast verschijnt de film in Japan pas later deze maand. Er wordt verwacht dat hij gedurende het openingsweekend meer dan 225 miljoen dollar gaat opbrengen. Hiermee zal die grote films als Ant-Man and the Wasp: Quantummania, die in zijn openingsweekend 225,3 miljoen dollar opbracht, zelfs kunnen inhalen. De toekomst van de samenwerking tussen Nintendo en Illumination ziet er daarmee dus erg rooskleurig uit! Hoe denk jij over deze cijfers? En heb jij de Super Mario Bros. Movie al gezien of ben jij van plan dat dit weekend te doen? Laat het ons vooral weten in de reacties!