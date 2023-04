Splatoon 3’s eerste Bedrijfseitje start 15 april

Een team-building-evenement, maar dan Splatoon-style.

Nintendo heeft op Twitter de datum bekendgemaakt van het eerste Bedrijfseitje van Splatoon 3. Het evenement is te spelen van zaterdag 15 april om 02:00 ’s nachts tot maandag 17 april om 2:00 ’s nachts Nederlandse tijd:

Het eerste bedrijfseitje vindt volgend weekend plaats in #Splatoon3!



Vorm een team met je vrienden en verzamel de meeste gouden eieren in vaste Salmon Run-scenario's. Alle deelnemers ontvangen een speciale sticker om hun kluisje mee te versieren! pic.twitter.com/ADB62AEYCk — Nintendo Nederland (@NintendoNL) April 6, 2023

Het bedreifseitje (of Eggstra Work voor gamers die hun Switch op Engels hebben staan) is een nieuw online evenement voor Splatoon 3 dat Nintendo eens in de zoveel tijd zal hosten. Tijdens het event vorm je een team met vrienden. Je zal tegen andere teams moeten strijden om de meeste Gouden Eitjes te verzamelen. Het is vergelijkbaar met de reguliere Salmon Runs, maar dan met 5 waves in plaats van 3. Alle deelnemers ontvangen sowieso een sticker om hun in-game-kastje mee te versieren, waarbij spelers die beter presteren bronzen, zilveren of zelfs gouden stickers kunnen winnen.

Bedrijfseitje was al aangekondigd in februari, maar toen werd er nog geen datum bekend gemaakt. Inmiddels weten we dus dat we volgend weekend aan de slag kun met het evenement. Je moet er alleen wel voor zorgen dat je de laatste update van Splatoon 3 geïnstalleerd hebt. Maar dat is voor Splatoon-veteranen natuurlijk… appeltje-eitje.

Ga jij Splatoon opstarten tijdens het weekend van 15 april om de modus uit te proberen? Laat het ons weten in de comments!