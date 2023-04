Pokémon Center Pop-up winkel in Londen opent reserveringen

Het is de derde keer dat er een tijdelijke Pokémon Center in Londen verschijnt.

Tijdens het Pokémon Europe International Championship wat van 14 tot en met 16 april in ExCel London wordt gehouden is er weer een tijdelijke Pokémon Center winkel. Eerder was er in Londen al een tijdelijke winkel verschenen in een winkelcentrum en tijdens het WK van afgelopen zomer, maar voor het eerst zal er een tijdelijke winkel verschijnen tijdens een Pokémon EUIC-evenement.

Net als met voorgaande edities zal de winkel verschillende producten uit de Pokémon Center line-up verkopen, maar is er ook exclusieve merch die alleen op dit evenement gekocht kan worden. Enkele designs van de exclusieve merchandise kun je hier al bekijken bij Serebii. Naast merchandise kun je er ook leuke foto’s maken met speciale attributen.

Mocht je deelnemen, spectaten, toevallig in Londen zijn of hiervoor speciaal af willen reizen dan kun je de winkel bezoeken op 14 april van 08:30 tot 18:00, 15 april van 08:00 tot 18:00 en op 16 april van 08:00 tot 16:00 in ExCel London. Je moet alleen wel een reservering plaatsen om het te kunnen bezoeken. Deze kunnen gemaakt worden op de officiële website van het EUIC: https://pkmn.news/3m6Dp91