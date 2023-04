Lapras en Chandelure komen naar Pokémon Unite

Ze zullen strijden voor de winst.

Pokémon Unite blijft maar groeien. Nadat Goodra vorige maand werd toegevoegd aan de game is het nu de beurt aan Chandelure en Lapras. Dat is via het Pokémon Unite twitter-account bekendgemaakt. Lapras zal vanaf 13 april speelbaar zijn, maar wanneer Chandelure uitgebracht gaat worden is voor nu nog onbekend.

Pokémon Unite is een free-to-start spel waarin je in teams van vijf tegen elkaar strijd in arena’s. Pokémon Unite ondersteunt niet alleen cross-play tussen de Switch en mobiele apparaten, maar ook cross-progression. Door middel van het spel te linken met een Pokémon Trainer Club- of Nintendo-account kun je dan op elk apparaat verder gaan waar je bent gebleven. De game is gratis te downloaden via de Nintendo eShop.

