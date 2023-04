[Giveaway] Win vrijkaartjes en merch voor The Super Mario Bros. Movie

The Super Mario Bros. Movie draait vanaf 5 april in de bioscoop en dat betekent een super toffe giveaway!

Het wachten is dan eindelijk bijna voorbij. Vanaf deze week kunnen we dan eindelijk genieten van de allereerste echte Mario film. The Super Mario Bros. Movie draait vanaf 5 april in de bioscoop, een must-see voor Mario-fans. Deze film van Illumination en Nintendo zal namelijk vol zitten met verwijzingen naar alle avonturen van Mario over de jaren heen. Niet alleen door elementen als platforming en karten, maar ook qua designs.

Kijk jij er ook al zo naar uit om naar deze film te gaan? Dan hebben we goed nieuws voor je! Wij mogen in samenwerking met Triple P Entertainment namelijk 4 setjes van twee vrijkaartjes verloten, ook nog eens inclusief super toffe merch bestaande uit een Toad kussen en buttons. Deze zie je hieronder afgebeeld.

Hoe maak je kans op deze fantastische prijs? Geef in de vorm van een reactie antwoord op deze vraag: Welke easter egg hoop jij in The Super Mario Bros. Movie terug te zien? Meedoen kan tot en met 10 april aanstaande. Om te reageren heb je een account nodig op Daily Nintendo, maar die maak je hier gamakkelijk én gratis aan!

De vrijkaartjes zijn alleen geldig in Nederlandse bioscopen waardoor in dit geval alleen bezoekers uit Nederland deel kunnen nemen aan de giveaway.

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaars worden zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Prijzen worden per post toegestuurd door Triple P Media. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag.