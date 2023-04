Final Fantasy Pixel Remaster krijgt eindelijk een releasedatum

Zes fantastische RPG's komen eindelijk naar de Nintendo Switch!

Na de aankondiging in december heeft Square Enix vandaag de releasedatum voor de Final Fantasy Pixel Remaster-collectie bekendgemaakt. De games zijn vanaf 19 april beschikbaar voor de Nintendo Switch. Om de aankondiging te vieren is er een nieuwe trailer uitgebracht. De video kan je hieronder bekijken. De spellen worden digitaal verkocht via de Nintendo eShop. De fysieke versie is te bestellen via de webstore van Square Enix, alleen zijn ze op dit moment uitverkocht. Hou de website goed in de gaten want misschien komt er toch nog extra voorraad.

De Final Fantasy Pixel Remaster-games zijn remasters van Final Fantasy I tot en met VI. De spellen hebben een nieuw laagje verf gekregen en door de prachtige pixel-art en rearranged-soundtrack spatten deze klassiekers van je scherm af. Ook zitten er een hoop nieuwe functies in de games. Zo heeft het nu een auto-battles systeem waardoor het spel automatisch voor je vecht. Ook is er de mogelijkheid om random encounters uit te zetten, en kan je de experience points per gevecht verhogen en is er de optie om het lettertype te veranderen.

