Eerste informatie van FIFA-vervanger, EA Sports FC, onthuld

EA heeft de eerste informatie onthuld over de opvolger van FIFA!

Eerder werd het al bekend dat EA de licentie voor de naam FIFA had opgegeven. Dat betekent dat na FIFA 23 er geen nieuwe FIFA-spellen van EA meer uit zullen komen. Hiermee verbrak de uitgever een trend die al sinds 1993 bezig was. Vandaag heeft EA de eerste details onthuld over de opvolger: EA Sports FC.

De promotie van de nieuwe generatie zal de komende dagen beginnen tijdens verschillende wedstrijden van grote competities als de Premier League, LaLiga en Bundesliga. Daarnaast zullen honderden organisaties in voetbal het logo van de “nieuwe franchise” op hun platformen delen.

Dat EA de rechten voor de naam FIFA kwijt is, betekent echter niet dat de game een uitgeklede variant wordt. Mede dankzij de ervaring en het vertrouwen van partners die de afgelopen dertig jaar zijn opgebouwd zijn zo goed als alle licenties behouden. EA wilt met EA Sports FC een spel afleveren gebouwd op een fundament van inclusiviteit en innovatie.

De nieuwe game bevat onder andere:

19.000 volledig gelicenseerde spelers

700 teams

30 competities

Support van meer dan 300 wereldwijde voetbalpartners

Het logo van de game is qua design gebaseerd op de driehoeken die veel in de sport te vinden zijn. Van passeertechnieken tot vrijetrappen. Maar ook binnen de game zijn driehoeken veel te vinden door onder andere de kijkhoeken en het spelersindicator symbool. Meer informatie over de huisstijl en designtaal vind je hier.

“Hier begint het verhaal van EA SPORTS FC. We bouwen voort op 30 jaar leiderschap en geschiedenis met het creëren van ervaringen die de wereldwijde voetbalgemeenschap samenbrengen, en we gaan verder met een toekomst waarin de fan centraal staat. EA SPORTS FC wordt een symbool voor de sport, een symbool van innovatie en verandering, en we kunnen niet wachten om onze fans in juli meer te laten zien over wat er komen gaat.” Nick Wlodyka, SVP & GM, EA SPORTS FC.

Fans kunnen zich aanmelden via easports.com/fc om lid te worden van de Club en als een van de eersten meer te weten te komen, vooruitlopend op gedetailleerde productupdates in juli.