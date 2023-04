Stemacteur Scott Burns komt naar Heroes Made in Asia

Scott Burns is de stemacteur van Bowser in de Super Mario Bros.-games.

Begin dit jaar werd er een nieuwe editie van Heroes Made in Asia aangekondigd. Op 6 en 7 mei is het weer tijd in Gorinchem voor de nieuwste editie in het teken van Aziatische popcultuur. Eerder werd er al bekendgemaakt dat stemactrice Cristina Vee Valenzuela haar opwachting zal maken op dit evenement. Zij is onder andere bekend van haar rollen in Genshin Impact en Sailor Moon.

Zojuist heeft Heroes Made in Asia een nieuwe special guest aangekondigd. Het is niemand minder dan de stemacteur van Bowser in de talloze Mario-games: Scott Burns. Hij zal op meerdere plekken te horen zijn, zoals in de Free To Play gaming area, tijdens het Super Smash Bros. Ultimate-toernooi en op de Main Stage. Tevens is er de mogelijkheid om tickets te kopen voor een meet & greet of handtekening. Met hem op de foto te gaan zal ook kunnen tegen betaling. Meer info hierover kan je hier vinden.

Scott Burns begon zijn carrière als stemacteur van Bowser in 2002 toen Nintendo hem inhuurde. Het werd daarmee de eerste Engelse stem van Bowser. Hierna volgden nog ruim 35 Super Mario Bros.-games. Zoals hieronder te lezen heeft het inspreken van Bowser ook een bepaalde invloed op zijn gezin:

“Hoewel Bowser een slechterik is in het verhaal van Super Mario Bros., zorgde deze rol ervoor dat zijn toen 12 jaar oude zoontje Austin hem is gaan zien als zijn grote held. Zijn dochter Haley doet daar nog een schepje bovenop: zij is later ingehuurd om Plum te spelen in een Mario Golf spel. Als we Scott moeten geloven is zijn vrouw April blij dat wij tijdens het Heroes Made in Asia-weekend zijn humor aan mogen horen, in plaats van zijzelf.”

