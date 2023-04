Nintendo start vandaag met Super Mario-sale

Scoor Mario-games met een leuke korting!

De meesten van jullie zullen het vast al weten, maar vandaag is de dag dat The Super Mario Bros. Movie in première gaat in Europa. Heel toepasselijk heeft Nintendo ook een speciale Super Mario-sale aangekondigd, welke vanaf vandaag ingaat. De sale is beschikbaar in de Nintendo Switch eShop en bestaat uit meerdere rondes met korting op verschillende games. Twijfelde je al die tijd al om die ene Mario-game aan te schaffen? Dan is dit wellicht je kans!

Zoals gezegd biedt deze sale leuke korting op een reeks Super Mario-games voor de Nintendo Switch in de eShop. Ronde 1 start vandaag en loopt tot 19 april. In ronde 1 krijg je korting op Super Mario Maker 2, Super Mario 3D World, Yoshi’s Crafted World en Donkey Kong Country: Tropical Freeze. Deze titels zijn momenteel te verkrijgen voor net geen 40 euro. In ronde 2, die begint op 20 april, zijn er andere games in de aanbieding. Hou onze website in de gaten voor meer informatie over games die in de tweede ronde met korting te krijgen zijn!

Over de film gesproken, onze review kun je hier lezen! En wist je dat je ook mee kunt doen aan onze prijsvraag om kans te maken op vrijkaartjes en merch?