Miyamoto: “Mobiele games niet de focus bij aankomende Mario-games”

Miyamoto spreekt over Super Mario Run, Mario Kart Tour en de toekomst van mobiele Mario-titels.

Mario schittert inmiddels op twee mobiele games, welke inmiddels ook al best wat jaartjes meegaan. Zo kunnen mobiele gamers racen in Mario Kart Tour en is platform-gamen mogelijk met Super Mario Run. Wat kunnen we in de toekomst aan mobiele Mario-titels verwachten? Shigeru Miyamoto sprak zich erover uit tegenover Variety. Hieruit kwam duidelijk naar voren dat mobiele titels niet de focus zullen zijn voor toekomstige games in de Mario-franchise.

Zo liet Miyamoto onder andere weten dat Nintendo bij de ontwikkeling van een Mario-spel eerst de gameplay uitwerkt om vervolgens de manier van spelen te bepalen en pas later de platformen bepaald die daar het beste bij passen. Zo was het volgens Miyamoto een uitdaging om te bepalen wat voor spel Super Mario Run zou moeten worden. Uiteindelijk heeft Nintendo ervoor gekozen om Mario in Super Mario Run vanzelf te laten lopen. Door het scherm aan te raken kan je Mario onder andere laten springen.

“it was challenging to determine what that game should be.”

Miyamoto benadrukte dat de mobiele games van Mario zeker geen teleurstelling zijn. Volgens hem heeft de aanwezigheid van Mario-titels op mobiele apparaten juist gezorgd voor meer ingangen aan doelgroepen om de spellen te beleven. Ook gaf Miyamoto antwoord op de vraag wat we de komende tijd van Mario kunnen verwachten: “All I can say is please stay tuned for future Nintendo Directs.”

“Having Mario games as mobile apps expands the doorway for far more audience to experience the game, and also expands the Mario gaming experience, where you only need your thumb on one hand.”

Speel jij de mobiele titels van Mario (nog) veel? Of beleef jij Mario liever op een Nintendo-console? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!