Creatures Inc.-bazen stappen op

Tsunekazu Ishihara blijft wel de directeur van The Pokémon Company.

Joe Merrick, bekend als de webmaster van Pokémon-fansite Serebii.net, heeft via Twitter laten weten dat de Creatures Inc.-bazen opstappen. Tsunekazu Ishihara en Hirokazu Tanaka hadden de titels van CEO en directeur. Zij worden vervangen door Yuji Kitano, wat ook blijkt uit de officiële Creatures Inc.-site.

Tsunekazu Ishihara is lang het gezicht geweest van de Pokémon Presents-video’s en werkt al sinds de geboorte van Pokémon aan de serie. Hij blijft dan ook de directeur van The Pokémon Company. Zijn collega Hirokazu Tanaka is vooral bekend van zijn muziekwerk. Hij componeerde onder andere de Earthbound- en Kid Icarus-soundtracks toen hij in dienst was van Nintendo. Hij schnabbelde regelmatig bij als freelancer, maar toen Nintendo dat wilde beëindigen, diende hij z’n ontslag in. Hij kon wel aan de slag bij Creatures Inc.

De rechten van Pokémon zitten iets ingewikkelder in elkaar dan veel andere IP’s. The Pokémon Company is eigendom van Game Freak, Creatures Inc. en Nintendo. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de vele Pokémon-games waar we zo van houden. Of de verandering grote gevolgen voor de serie gaat hebben, is nog niet bekend. Feit is wel dat de meest recente Pokémon-games de meest controversiële ooit zijn, door de vele technische mankementen.