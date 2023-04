Road 96: Mile 0 is vanaf nu te spelen op de Nintendo Switch

Bekijk hier de releasetrailer!

Begin dit jaar werd er in januari door ontwikkelaar DigixArt en uitgever Ravenscourt aangekondigd dat Road 96: Mile 0 naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Bovendien was de releasedatum van 4 april toentertijd ook al bekendgemaakt en dus kunnen Switch-bezitters vandaag al aan de slag met dit actie-avonturenspel! De game gaat voor een bedrag van €12,99 over de digitale toonbank en om deze titel te downloaden heb je 3,5 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Road 96: Mile 0 is een actie-avonturenspel met muzikale elementen waarin je het verhaal volgt van de twee tieners Zoe en Kaito. De game speelt zich af het luxe appartementencomplex White Sands net voor de gebeurtenissen in de voorgaande titel Road 96. Spelers die Road 96 gespeeld hebben zullen de naam Zoe vast wel herkennen, maar in dit spel is ze nog niet op weg naar de grens aangezien ze nog in White Shands woont. Daarom kom je in Road 96: Mile 0 te weten waarom Zoe in eerste instantie haar thuis is ontvlucht.

Ben je benieuwd geworden naar Road 96: Mile 0? Bekijk dan onderstaande releasetrailer!

Heb jij Road 96 gespeeld en sta je dus te popelen om met Road 96: Mile 0 aan de slag te gaan? Laat het ons dan weten in de reacties. Wij zijn erg benieuwd!