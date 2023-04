Pokémon Stadium verschijnt volgende week voor Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-leden

Volgende week woensdag is het eindelijk zover!

Zo nu en dan komen er spellen naar Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket. Zo konden we in januari bijvoorbeeld aan de slag met de first-person shooter GoldenEye 007. Inmiddels is het alweer bijna tijd voor de nieuwste titel, want vanaf volgende week woensdag op 12 april is het namelijk zover. Dan kunnen Switch-bezitters die lid zijn van het uitbreidingspakket aan de slag met Pokémon Stadium!

Je zal het misschien niet geloven, maar het is alweer bijna 23 jaar geleden toen Pokémon Stadium op 7 april in het jaar 2000 in Europa op de Nintendo 64 verscheen. In dit Pokémon-spel doe je mee aan verschillende gevechten en om verder in de game te komen moet je vele verschillende Pokémon verslaan. Je komt in deze eerste 3D Pokémon-game alle 151 fictieve wezens van de Game Boy-spellen tegen zoals Charmander, Weedle en Gastly. Durf jij het gevecht aan?

Ben je benieuwd geworden naar Pokémon Stadium? Bekijk dan onderstaande trailer!