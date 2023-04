GrimGrimoire OnceMore krijgt launchtrailer

Tijd om de release te vieren met een verse trailer!

De uit het PS2-tijdperk stammene klassieker GrimGrimoire OnceMore is vanaf vandaag beschikbaar in het Westen en daar hoort natuurlijk ook een launchtrailer bij. Het spel is in Japan al vorig jaar uitgekomen, maar nu kunnen wij hier dus ook van de game genieten. Voor wie nog twijfelt over de game is er ook een demo om het spel eerst eens zelf uit te proberen. In GrimGrimoire OnceMore speel je als stagiair-tovenaar Lillet Blan die haar magische vaardigheden gebruikt om de geheimen van de Silver Star Tower te ontaarden en verdrijven.

De combat in deze real-time strategiegame omvat heel wat aspecten. Zo moet je je mana in de gaten houden, behoren de familiars tot verschillende soorten magie en moet je jouw aanval goed plannen. Tevens krijg je een aantal tips voor een succesvolle aanval.

De launchtrailer van GrimGrimoire OnceMore kun je hieronder bekijken. Ga jij met deze game aan de slag? Of ga je eerst de demo proberen? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!