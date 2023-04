Vang Ditto in het nieuwste Tera Raid Battle-evenement in Pokémon Scarlet & Violet

Gotta Catch Ditto!

Heb jij wel eens mee gedaan aan Tera Raid Battle-evenementen in Pokémon Scarlet & Violet? Dat kan best kloppen! Zo nu en dan organiseert The Pokémon Company namelijk deze speciale evenementen. Zo kon je afgelopen dagen de Water-type Pokémon Samurott nog vangen. Later deze week is het weer tijd voor een nieuwe Tera Raid Battle waarin Ditto in de hoofdrol staat. Deze Normal-type Pokémon, die graag van gedaante wisselt, zal plaatsvinden in een 5-Star Raids en zal bovendien verschillende Tera Types hebben. Daarbij heeft deze speciale Ditto maximaal vijf van de zes perfecte IV’s.

Het evenement vindt van vrijdag 7 april 2023 om 02:00 uur tot zondag 9 april 2023 om 01:59 plaats. Ga jij aankomend weekend meedoen?