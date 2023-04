Team Nessie is de winnaar van het Splatfest in Splatoon 3

Lees hier de volledige uitslag van het afgelopen Splatfest!

Afgelopen weekend was het weer tijd voor een Splatfest in Splatoon 3. Er stond een lastige vraag op het menu voor de spelers, namelijk welk legendarisch wezen echt bestaat. Splatoon 3-spelers konden kiezen voor Nessie, Ruimtewezens of Bigfoot. Het was in elk geval een heftige strijd en hieronder kan je de volledige uitslag lezen.

In de opwarmfase is het voor de deelnemende spelers zaak om zoveel mogelijk prijsschelpen te verdienen voor hun team. Het was weer vrij close, maar Team Ruimtewezens ging er met 33,74% met de winst vandoor. Team Nessie had 33,62% en Team Bigfoot net iets minder met 32,64%. De meest verrassende uitslag ligt toch wel bij welk team het meeste aantal stemmen heeft ontvangen. Het werd weer vrij spannend tussen Nessie en Ruimtewezens, maar waar is Bigfoot gebleven? Bigfoot kreeg slechts 8,69% van de stemmen, wat enorm weinig is. Ruimtewezens won de strijd om de meeste stemmen met 46,09% met Nessie in de achtervolging met 45,22%.

Tijdens het Splatfest waren er ook nog punten te verdienen. Dat draaide om de meeste invloed in open, pro- en driekleurengevechten. In zowel open als driekleurengevechten ging Nessie er met de winst vandoor. Verrassend genoeg won Bigfoot in pro. De precieze cijfers voor open zijn: 35,33% voor Nessie, 32,67% voor Ruimtewezens en 32,00% voor Bigfoot. In pro waren de cijfers: 33,25% voor Nessie, 30,71% voor Ruimtewezens en 36,04% voor Bigfoot. Afsluitend nog de cijfers voor driekleurengevechten: 34,91% voor Nessie, 32,86% voor Ruimtewezens en 32,23% vooor Bigfoot. Daarmee is de uitslag voor dit Splatfest bekend.

Het is tijd om de punten op te tellen. Team Nessie ontvangt met de winst van open en driekleurengevechten 12 en 18 punten, wat in totaal 30 punten is. Team Ruimtewezens krijgt 7 punten voor prijsschelpen en 8 punten voor meeste stemmen. In totaal dus 15 punten. Dan blijft alleen Bigfoot nog over die 12 punten ontvangt voor de winst in pro. De overduidelijke winnaar is dus Team Nessie!

Maar betekent dit dat het Monster van Loch Ness dan echt bestaat? Wat denk jij? En voor welk team heb jij gestreden? Laat het ons weten in de reacties!