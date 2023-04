Nintendo repareert officieel Joy-Con met drift

Geen last meer van... responsiviteitssyndroom.

Op de servicepagina van Nintendo is vanaf nu te lezen dat het bedrijf Joy-Con die last hebben van drift officieel repareert. Nintendo deed dit eigenlijk al, maar vanaf nu is dit iets waar je als Europese consument dus echt recht op hebt.

Joy-Con Drift is een probleem dat optreedt bij veel Joy-Con waarbij bijvoorbeeld een personage op het scherm beweegt, zonder dat de joystick wordt aangeraakt door de speler. Het is een grote frustratie van veel Nintendo-fans. Vooral omdat Nintendo altijd zeer geheimzinnig deed over het fenomeen dat zij nu tot ‘responsiviteitssyndroom’ hebben gedoopt.

Let wel op: Nintendo heeft het recht om reparaties te weigeren wanneer zij het gevoel hebben dat er onrechtmatig met de Joy-Con is omgegaan, bijvoorbeeld door nalatigheid of als de Joy-Con gemodificeerd zijn. Bekijk voordat je besluit jouw Joy-Con op te sturen daarom eerst de servicepagina goed. Hier staan tevens nog potentiële andere oplossingen op die het proberen waard zijn. Mocht het probleem echter blijven, dan ziet het er nu naar uit dat je als klant dus in je recht staat om jouw defecte product gratis ter reparatie aan te bieden, ook buiten het garantietermijn.

Heb jij veel last van Joy-Con Drift? Laat het ons vooral weten of je gebruik gaat maken van deze service.