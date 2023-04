[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 14

Elke week zetten we een aantal aankomende releases voor je in de schijnwerpers!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de aankomende releases voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid releases kiezen we een paar uit die ons oog pakken, welke je hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Onderaan vind je een overzicht van alle titels die aankomende week verschijnen plus hun prijzen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!

Road 96: Mile 0

Verschijnt op: 4 april 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €12,99

In Road 96: Mile 0 is een soort van prequel van verhalende avonturen game Road 96. In deze game volg je het verhaal van twee tieners, Zoe en Kaito. Spelers die Road 96 gespeeld hebben zal de naam Zoe bekend voorkomen. In deze game is ze echter nog niet op weg naar de grens, maar woont ze in het rijke gedeelte van de White Sands, Petria’s enige luxe community. Haar vader werkt namelijk voor President Tyrak. Kaito heeft daarentegen een andere achtergrond. Hij is geboren in het zwaar armoedige Colton City. Pas nadat zijn ouders verhuizen en betere banen weten te krijgen komt hij in de White Sands terecht, waar hij de buurjongen blijkt te zijn van Zoe. De twee worden langzaam vrienden, en Kaito verteld Zoe uiteindelijk alles over de rest van het land, waardoor ze begint te twijfelen aan haar eigen ideeën en zelfs aan haar eigen vader.

Curse of the Sea Rats

Verschijnt op: 6 april 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Curse of the Sea Rats zet zichzelf neer als “episch handgetekend Metroidvania avontuur met zwaardvechtende piratenratten.” Of een ‘ratoidvania’, als je wilt. Een piratenheks, genaamd Flora Burn, heeft vier gevangenen van het Britse Rijk in ratten veranderd. Als ze weer mens willen worden zullen ze het moeten opnemen tegen verscheidene bazen om uiteindelijk de heks te verslaan. Daarnaast is de game met maximaal vier spelers in lokale coöpmodus speelbaar. Je kiest zelf als welke van de vier verschillende personages je wil spelen en kan ze verbeteren naarmate je verder komt in het verhaal.

GrimGrimoire OnceMore

Verschijnt op: 7 april 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99

GrimGrimoire is een klassiek strategische avonturen game die oorspronkelijk alweer uit de Playstation 2 era komt. Met deze versie kan niet alleen een compleet nieuwe generatie de game ervaren, ook bied het een aantal nieuwe dingen om te ontdekken! In de game volg je het verhaal van stagiair tovenaar Lillet Blan op haar reis door de zilveren toren. Dit is een welbekende magische academie, maar niets is wat het lijkt binnen zijn muren… van mysteries tot monsters en andere gruwelijke dingen die op de loer liggen, Lillet zal al haar vaardigheden moeten gebruiken om de geheimen van de Silver Star Tower te ontrafelen!

Wat verder verschijnt in de week van 3 tot en met 9 april:

4 april 2023: My name is Mayo – €0,99

4 april 2023: Kitty Rainbow – €10,00

5 april 2023: A Light in the Dark – €19,99

5 april 2023: Finger Football: Goal in One – €1,99

6 april 2023: The 7th Guest – €14,62

6 april 2023: IIN – €9,99

6 april 2023: Gemini – €4,99

6 april 2023: Volley Pals – €6,49

6 april 2023: Batora: Lost Haven – €24,99

6 april 2023: Goroons – €9,99

6 april 2023: Melon Journey: Bittersweet Memories – €14,99

6 april 2023: Dungeon of Aether – €14,99

6 april 2023: Tasty Slot Machine – €7,99

6 april 2023: Pupperazzi – €19,99

6 april 2023: Celebrity Slot Machine– €7,99

6 april 2023: Lucky Slots – €7,99

6 april. 2023: Pretty Girls Tile Match – €5,99

6 april 2023: Alekon – €15,99

6 april 2023: Witch Explorer– €19,99

6 april 2023: The Answer is 42 – €2,99

6 april 2023: Star Chaser – €2,19

7 april 2023: Another Tomorrow – €11,09

7 april 2023: Forever Lost: Episode 1 – €4,39

7 april 2023: Drill Deal: Oil Tycoon – €13,99

7 april 2023: The Library of Babel – €18,99

7 april 2023: Fusion SHIFT – €3,49

7 april 2023: Bumballon – €4,99

7 april 2023: Super Cute Alien’s Adventure – €9,99

7 april 2023: Station 117 – €6,69

7 april 2023: Catgotchi – €12,99

7 april 2023: Incoherence – €6,69

8 april 2023: Zodiakalik – €9,99

8 april 2023: Repit – €2,99

Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.