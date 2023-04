[DN’s Five] De mooiste E3 momenten van Nintendo

Geen E3 dit jaar, dan maar terugblikken.

Na het slechte nieuws deze week over de E3, moest ik wel even in de archieven duiken. Nintendo is namelijk in het verleden vaak groots aanwezig geweest. We hebben veel grote onthullingen of grappige momenten aan Nintendo te danken. Is your body ready?

5: De Nintendo DS onthulling

We beginnen deze DN’s Five met een soort Apple moment. Na alle Game Boy varianten, zoals de Color, Advance en SP kwam daar opeens een bizarre nieuwe handheld uit de jaszak van Reggie Fils-Aimé. Een dubbel scherm, Wi-Fi mogelijkheden en een paar toptitels. Een geweldig mooi moment!

4: Super Smash Bros. Melee

Je kunt het je misschien niet voorstellen, maar er was een tijd dat Super Smash Bros. Melee nog niet bestond. In 2001 was daar opeens het grote moment tijdens de E3. Zoals je hoort, wordt het publiek helemaal gek. Niet verwonderlijk ook, want in mijn ogen blijft deze Smash voor mij toch wel één van de allerbesten.

3: My body is ready

We hadden het net al even kort over Reggie Fils-Aimé. Deze legendarische man bij Nintendo heeft zoveel prachtige momenten. Ik wil je aanraden om daar even naar te YouTuben. Dit moment tijdens de E3 van 2007 was het begin van een hele grote meme-reeks, waar de beroemde zin ‘My Body is Ready’ in zat.

Helaas nam de beste man in 2019 afscheid bij Nintendo. Ik heb ontzettend genoten van zijn enthousiasme voor het bedrijf en zijn passie om games te introduceren.

2: Wii Music…

Ja, deze game heb ik inderdaad thuis liggen. Wat een gedrocht van een game, maar tegelijkertijd heb ik er ook heel veel hilarische momenten mee beleefd. Als muziekdocent kan ik deze game niet aanraden, maar het is wel een geweldig leuk drankspel! De E3 demonstratie zal altijd in mijn geheugen gegrift staan.

1: The Legend of Zelda: Twilight Princess

Hoe kan het ook anders, Nintendo zou Nintendo niet zijn om een legendarisch moment rondom Zelda te creëren. Het was vooral mooi om te zien hoe onverwachts het moment voor de mensen in de zaal kwam. Niemand had er tijdens die E3 presentatie op gerekend. Toch verscheen daar plots nog een laatste verrassing, een hele grote verrassing.

Dat was hem weer voor deze week! Deze DN’s Five moest wel over de E3 gaan. Het is spijtig om te zien dat het evenement niet door kan gaan. Helemaal na het zien van al die geweldige momenten van vroeger. Zo zie je maar weer, tijden veranderen.