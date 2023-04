Dungeons of Aether vanaf 6 april beschikbaar

Een nieuwe game in de wereld van Rivals of Aether!

De turn-based dungeoncrawler Dungeons of Aether verschijnt op 6 april voor de Nintendo Switch. Dat heeft heeft developer Aether Studios tijdens de Rivals Direct 5 livestream bekendgemaakt. Op de releasedag zal de game te koop zijn via de Nintendo eShop. De trailer van de game is hieronder te bekijken.

Dungeons of Aether speelt zich af in dezelfde wereld als fightinggame Rivals of Aether. In de game kruip je in de huid van vier verschillende helden. Ze verkennen de grotten onder Julesvale, op zoek naar schatten en avontuur. De gevechten in Dungeons of Aether gebruiken een dobbelsteensysteem dat ervoor zorgt dat elk gevecht uniek is. Ook hebben de speelbare helden hebben allemaal een speciale speelstijl. Zo is Slade de piraat is erg snel en ontwijkt makkelijk aanvallen, en kan Artemis haarzelf genezen tijdens gevechten. Het spel heeft roguelite-elementen waardoor iedere tocht door de grotten als een unieke ervaring voelt.