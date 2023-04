Verzorg volgende week een virtuele kat in Catgotchi: Virtual Pet

Miauw, miauw, miauw!

In de Nintendo eShop verschijnen regelmatig verschillende spellen in de sectie binnenkort verkrijgbaar. Deze week is daar onder andere de game Catgotchi: Virtual Pet verschenen. Daardoor is het meteen bekend dat deze titel van uitgever RedDeerGames vanaf vrijdag 7 april te spelen is. Het spel gaat volgende week voor een bedrag van €12,99 over de digitale toonbank. Om Catgotchi: Virtual Pet te downloaden heb je een kleine 29 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Wat krijg je als er alleen maar katten in een Tamagotchi zouden zitten? Juist, het spel Catgotchi: Virtual Pet! Deze game is uitermate geschikt voor iedere kattenliefhebber, want in deze titel moet je dat beestje namelijk verzorgen. Net zoals een echte kat heeft ook dit virtuele beestje op jouw Nintendo Switch elke dag aandacht nodig. Zo zal je jouw kat zien groeien, eten en zien spelen in de verschillende minigames. Let wel goed op, want helaas kan je huisdier net zoals in het echte leven ook ziek worden en dat wil je natuurlijk niet!

Ben je benieuwd geworden naar Catgotchi: Virtual Pet? Bekijk dan onderstaande schermafbeeldingen.