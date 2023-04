Kirby-director spreekt over de toekomst franchise

Wat kunnen we van onze roze kauwgombal verwachten?

Kirby schittert vrijwel op elk platform van Nintendo en op de Nintendo Switch is dat niet anders. Switch-bezitters konden allereerst aan de slag met Kirby Star Allies waarna afgelopen jaar ook het eerste 3D-avontuur van de roze vriend verscheen in de vorm van Kirby en de Vergeten Wereld. Dit jaar verscheen vervolgens Kirby’s Return to Dreamland Deluxe. Maar wacht kunnen we in de toekomst verwachten? Director Shinya Kumazaki sprak hierover tegenover IGN.

Kumazaki sprak over Kirby en de Vergeten Wereld en benadrukte dat dit niet echt een 3D open wereld game is, maar de vertrouwde 2D-gameplay in een 3D-spel. Daarna liet hij weten wat ze in de toekomst willen doen de serie. En dat is precies die unieke 3D-ervaring blijven geven, maar tegelijkertijd niet per se te beperken tot de grenzen van bestaande genres. Kumazaki sprak ook over remasters van de serie. Zo gaf hij aan dat we niet zomaar allerlei remasters van eerdere Kirby-spellen moeten. Belangrijk is dan namelijk dat er altijd iets toe te voegen is om telkens weer een nieuwe gameplay-ervaring te bieden.

