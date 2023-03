PlatinumGames teaset aankondiging voor morgen

Of een vroege 1 april grap?

PlatinumGames, de ontwikkelaar achter onder andere de Bayonetta-serie, NieR: Automata en Astral Chain, heeft op Twitter een teaser geplaatst voor een nieuwe aankondiging op 1 april. Wat dit precies zal zijn is op dit moment nog een raadsel. Daarnaast is het morgen natuurlijk ook 1 april, en kan het in theorie ook een vroege 1 april grap zijn. In de teaser geeft PlatinumGames aan dat het om “iets speciaals” gaat en dat we naar 1 april moeten uitkijken.

Zou PlatinumGames morgen Bayonetta 3 DLC aan gaan kondigen? Een compleet nieuwe IP? Of worden we nu al door de studio in de maling genomen? Morgen zullen we het te weten komen. Waar hoop jij op? Of ben jij er al van overtuigd dat dit een grap is? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!