Launchtrailer van DREDGE vrijgegeven

Stap op en vaar mee!

Uitgever Team17 en Ontwikkelaar Black Salt Games hebben een nieuwe trailer vrijgegeven om de launch van DREDGE te vieren. De game is vanaf nu te koop op de Nintendo Switch. Je kan de game digitaal aanschaffen via de Nintendo eShop voor €24,99. Tevens is DREDGE bij de bekende zaken fysiek te koop in de vorm van een Deluxe Edition. Ook kan je de gratis demo downloaden om het spel te proberen. De trailer is hieronder te bekijken.

In DREDGE sta je aan het roer van je eigen vissersboot. Je gaat op jacht naar schatten en ontdekt de duistere geheimen van de omliggende gebieden. Als je je buit verkoopt aan de lokale bevolking, kan je slim je winst investeren. Door het upgraden van je boot kan je dieper vissen en verdere afstanden varen. Zo kan je de wilde wateren beter trotseren en op zoek naar nieuwe legendes en mythes die de bewoners in hen greep houdt.