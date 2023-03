Launch trailer Saga of Sins

Bevecht de zeven dodelijke zonden in deze prachtige actie-avonturen game.

Eerder deze week verscheen goddeloze actie-avonturen game Saga of Sins op de Switch. Om dit nog even te vieren heeft uitgever Just for Games een launch trailer online gezet. Hierin wordt onder andere de prachtige stijl van de game nog even in het zonnetje gezet. Benieuwd? De trailer kun je hieronder bekijken.

Saga of Sin is een goddeloos actie-avonturen game met een nogal unieke stijl. Deze is gebaseerd op het glas-in-lood werk van Nederlandse schilder Hieronymus Bosch (1450-1516) maar is in de game vervormt door zonde. Dompel jezelf onder in een mythisch verhaal waarin jij de rechtvaardige geestelijke Cecil speelt. Hij kan de mensen hun geest binnendringen om daar de restanten van de zeven dodelijke zondes te bevechten. Dat doet hij echter niet als mens maar als één van vier demonische wezens, zoals bijvoorbeeld een weerwolf of een waterspuwer. Elk van deze wezens heeft zijn eigen vaardigheden welke je kunt upgraden.