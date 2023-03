Het is officieel: E3 gaat dit jaar niet door

Na eerdere geruchten is er nu definitief duidelijkheid.

De afgelopen dagen gingen er al geruchten rond dat de E3 dit jaar mogelijk niet door zou gaan. De geruchten volgden al snel op het nieuws dat verschillende grote partijen lieten weten dit jaar niet aanwezig te zijn. Recentelijk lieten zowel Ubisoft als SEGA weten af te zien van hun eerdere plannen om aanwezig te zijn op de E3. Entertainment Software Association heeft nu echter zelf officieel bekend gemaakt dat E3 2023 niet door zal gaan. Bovendien is de toekomst ook onzeker. Organisator ESA gaat zich nu buigen over de toekomst van de beurs, liet topman Stanley Pierre-Louis weten tegenover GamesIndustry.biz

De E3, ook bekend als Electronic Entertainment Expo, wordt sinds 1995 jaarlijks gehouden in voornamelijk Los Angeles. Jaarlijks was de E3 één van de belangrijkste beurzen in de industrie, maar dat is de afgelopen jaren flink omgeslagen. Tijdens de corona-pandemie kon de beurs meerdere keren fysiek niet doorgaan en bleek een goede omschakeling naar een digitale variant lastig voor de organisatie. Wat de toekomst voor de E3 gaat brengen is voor nu nog een vraag.

