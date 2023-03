The Super Mario Bros. Movie heeft een post-credits-scène

Even blijven zitten dus.

Volgende week is het eindelijk zover: The Super Mario Bros. Movie komt uit! En het ziet er naar uit dat Nintendo en Illumination hoopvol zijn over het succes van deze film. Aan het eind van de film worden we namelijk getrakteerd op een post-credits-scène, aldus CBR. Betekent dit dat er een vervolg komt?!

De laatste trailer van de film is hier te bekijken

In een interview met de site vertelt Mario-acteur Chris Pratt (Guardians of the Galaxy, Parks and Recreation) enthousiast over de scéne:

“Luister, aan het eind van de film zit een post-credits-scène die kijkers een hint geeft over hoe het vervolg kan worden. Het heeft me heel enthousiast gemaakt. En er wordt gesproken over Luigi’s Mansion, de Gamecube-game. Dat lijkt me geweldig.” Chris Pratt tegen CBR

Is dit het begin van een Nintendo Cinematic Universe? Kunnen we hier dan ook andere franchises in verwachten als Zelda en Kid Icarus? Is dit de aanloop naar een Super Smash-film?!?! We weten allemaal dat Captain Toad een eigen film verdient, toch? Brand in de comments los over wat jij hoopt te zien.