PAS OP: Super Mario Movie-spoilers verschijnen online!

Uiteraard posten wij ze niet!

Dit is een waarschuwing voor iedereen die zonder spoilers The Super Mario Movie wil zien en verrast wil worden. Er zijn spoilers online verschenen! Tijd om woorden te blokkeren op social media, dus. Met dank aan onze collega’s van N1up die ons gewaarschuwd hebben.

Wat we wel blijven doen is deze trailer delen!

Het lijkt een nare gewoonte te worden, maar steeds vaker vinden mensen het leuk om films, games en series online te spoilen voor anderen. Het is een bron van frustratie voor iedereen die netjes wacht op releasedata. Of als je, zeg maar, een leven hebt waardoor je niet direct elke vorm van popcultuur kunt consumeren. Wees dan ook gerustgesteld dat wij hiervan wegblijven.

We gaan wel mee in de hype! Daarom hebben we zojuist nog een bericht gepost over Chris Pratt die enthousiast heeft gezegd dat er een post-credits-scène aanwezig is in de film. Da’s geen spoiler, maar de waarschuwing dat je na de film dus even moet blijven zitten.

We hopen dat deze waarschuwing je helpt om spoilers te ontwijken!