Bone’s Cafe vanaf morgen speelbaar op de Nintendo Switch

Een restaurant vol skeletten!

Heb jij het in je om je eigen café te openen? Doe dan snel je schort om, want Bone’s Cafe is namelijk vanaf morgen, 31 maart 2023, beschikbaar op de Nintendo switch. Een korte gameplay trailer is hieronder te bekijken. De game zal te koop zijn via de Nintendo eShop voor €14,99.

In Bone’s Cafe kruip je in de botten van Bones de Necromancer. Bones heeft zijn eigen restaurant geopend en bakt heerlijke gerechten voor zijn gasten. Je ontwerpt je eigen menu en zorgt voor de inrichting van je cafe. Door het slachten van je klanten krijg je verse ingrediënten. Ook ontdek je nieuwe recepten om meer zielen naar je cafe te lokken. Zo groeit het ondode leger van Bones waardoor hij zijn plannen werkelijkheid kan maken.

Begint je maag al te knorren van al die heerlijke gerechten? Wat is je favoriete maaltijd?

