Pirates Outlaws is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

Bekijk hier gameplaybeelden van het avonturen-strategiespel!

Begin deze maand werd er door uitgever BlitWorks Games aangekondigd dat Pirates Outlaws naar Nintendo’s hybride console zou komen. Inmiddels hoeven Switch-bezitters niet langer meer te wachten op dit avonturen-strategiespel, want de game is vanaf nu verkrijgbaar in de Nintendo eShop. De titel gaat voor een bedrag van €16,99 over de digitale toonbank en om Pirates Outlaws te downloaden heb je 496 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Pirates Outlaws is een deckbuilder met een papercraft vormgeving die spannende content biedt. In het spel navigeer je namelijk over gevaarlijke zeeën en versla je elke schurk die op jouw pad komt. De game kent drie verschillende speltypen met elk unieke regels. Daarbij kun je 16 helden met skins vrijspelen en zijn er maar liefst meer dan 700 kaarten beschikbaar. Ook zijn bij de Nintendo Switch-versie alle gratis updates waaronder Tavern Brawl, The Arena en Bounties inbegrepen voor nog meer speelplezier.

Ben je benieuwd geworden naar Pirates Outlaws? Bekijk dan onderstaande trailer of gameplaybeelden van het YouTube-kanaal Handheld Players!