Noob: The Factionless verschijnt op 29 juni

Een gloednieuwe RPG van Noob.

Vorig jaar kondigden uitgever Microids en ontwikkelaar Olydri Games een nieuwe RPG aan. Noob: The Factionless heeft vandaag eindelijk een releasedatum ontvangen. De game zal op 29 juni 2023 verschijnen voor de Nintendo Switch. Het zal zowel in fysiek als digitaal formaat verschijnen. Omdat er geen recente trailer is en beelden toch vaak meer zeggen dan woorden, kan je hieronder de twee jaar oude teasertrailer bekijken.

Noob is een Franse transmedia waarvan verscheidene boeken en series al zijn verschenen. In de videogame Noob: The Factionless worden vier spelers van de Rush guild gevolgd, namelijk Baster the Neogician, Drek the Berserker, May the Cartomancer en Logs the Elementalist. Het doel in deze turn-based RPG is om tot de elite van de Horizon MMORPG te komen. Echter is die weg lang en zwaar en het zal niet alleen binnen Horizon zich plaatsvinden. De spelers zullen vele vijanden moeten verslaan en hun guild zal een plekje in de magische wereld moeten veroveren.