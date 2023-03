Belle Boomerang schittert in een releasetrailer

Een ode aan klassieke platformers!

De door retrogames-geïnspireerde platformer Belle Boomerang komt binnenkort uit voor de Nintendo Switch. Om dat te vieren heeft ontwikkelaar Narwhalnut een speciale releasetrailer uitgebracht. Deze trailer kan je hieronder bekijken. De game is vanaf op 15 april te koop via de Nintendo eShop.

In Belle Boomerang kruip je in de huid van Belle. Ze heeft een legendarische boemerang en gaat op avontuur om het kwaad te stoppen. Je reist door een kleurrijke wereld met verschillende vijanden en verzamelt onderweg nieuwe krachten. Ook kom je oog in oog met sterke eindbazen die het je bepaald niet makkelijk zullen maken. De graphics en muziek zijn volledig in 8bit-stijl waardoor het voelt als een reis terug naar de jaren 80.

Ben je fan van klassieke platformers en is Belle Boomerang een spel waar je hart sneller van gaat kloppen? Laat het weten in de opmerkingen.