E3 verliest nog meer grote namen dit jaar

Wat blijft er over van wat ooit ’s werelds grootste gamesbeurs was?

Het is inmiddels al een tijdje bekend dat ‘de grote 3’ niet aanwezig zullen zijn op de E3 dit jaar. Zowel Sony als Microsoft en Nintendo slaan de beursvloer over. Maar het ziet er nu naar uit dat er nog meer uitgevers wegblijven. Ubisoft, SEGA en zelfs Tencent hebben aangegeven niet naar de beurs te gaan dit jaar. Tot grote schok van de organisatoren die op dit moment met een reorganisatie bezig lijken te zijn. En dat terwijl deze E3 de grote ‘revival’ moest worden van de beurs.

Ubisoft komt met een eigen Ubisoft Forward Live Event op 12 juni

We beginnen met Ubisoft. De Franse gigant heeft in februari namelijk nog aangeven wél naar de E3 te gaan, zoals te lezen is bij Insider Gaming. Maar in een artikel van Video Games Chronicle lezen we iets totaal anders:

“Ondanks dat we eerst zeiden dat we van plan waren om naar de E3 te gaan, willen we nu een andere richting op. We zullen onze eigen Ubisoft Forward Live-evenement houden op 12 juni in Los Angeles. We kijken ernaar uit om binnenkort meer details te delen met gamers.” Bron: Ubisoft in een bericht aan VGC

SEGA en Tencent blijven ook weg

De plotselinge verandering van gedachtegang van Ubisoft deed IGN beslissen om op onderzoek uit te gaan. Zij vroegen andere uitgevers wat zij van plan zijn en zowel SEGA als Tencent hebben aangegeven niet naar de beurs te komen. Zoals te lezen is in dat artikel geeft een anonieme bron aan dat ‘het onmogelijk is dat de show door zal gaan’. Andere grote namen als Take-Two en Activision hebben nog niet gereageerd op de vraag van IGN.

Organisator ReedPop, ingehuurd door E3-grondleggers ESA om de beurs weer relevant te krijgen, lijken in paniekmodus. Lance Festerman, de directeur die al 14 jaar met de scepter zwaait bij ReedPop, heeft zijn ontslag ingediend en verwacht snel af te treden.

Het ziet ernaar uit dat veel uitgevers er toch voor kiezen om het project van ‘gamewoordvoerder’ Geoff Keighley wel te steunen. Play Days, zoals het event heet dat vorig jaar de leegte van de E3 opvulde, bleek een schot in de roos voor veel uitgevers. Het grotere bereik van digitale events, de kosten van fysieke stands op de E3 en de gevolgen van COVID-19 hebben de industrie een compleet andere richting op gestuurd. Daarnaast hebben schandalen als de gelekte persoonsgegevens van beursbezoekers, waaronder die van onze eigen Jorden, de beurs ook geen windeieren gelegd.

Ben jij teleurgesteld dat de E3 langzaam uit lijkt te sterven? Of vond je het al een achterhaald platform? Laat het ons weten in de comments.