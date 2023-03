10 minuten gameplay van Tears of the Kingdom!

Een artikel zonder dat je naar de beelden hoeft te kijken! Lezen of kijken, het kan allebei.

Vandaag was het zover! Om 16.00 uur vanmiddag werd er maar liefst 10 minuten aan beeldmateriaal gedeeld van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Benieuwd naar de beelden of lees je liever wat er te zien is zonder naar de beelden te kijken? Bij ons kun je kiezen.

Hoe kun je naar de luchtgebieden?

Misschien vragen veel van jullie zich af hoe de wereld uit Breath of the Wild wordt verbonden met de luchtgebieden boven. Eiji Aonuma neemt ons mee en beantwoordt deze en nog veel andere vragen over Tears of the Kingdom.

Om meteen maar antwoord te geven op de bovengenoemde vraag. Link bezit nieuwe vaardigheden die te maken hebben met de route naar boven. Zo is het mogelijk om objecten ’terug te spoelen’. Als een steen bijvoorbeeld uit de lucht valt, kan je er met terugspoelen achterkomen waar de steen vandaan komt. Daarnaast is het nu mogelijk om verschillende materialen met elkaar te laten ‘hechten‘. Denk aan een pijl in combinatie met iets anders. In de video laat Nintendo een aantal voorbeelden zien, maar volgens Eiji Aonuma zijn er ontelbare mogelijkheden.

In de eerdere trailers zagen we Link op allerlei nieuwe voertuigen vliegen of rijden. Dit kan in de game met de vaardigheid ‘Ultrahand‘. Je kunt bijvoorbeeld van stukken hout een vlot maken, aangedreven door windblazers of andere materialen. Tijdens de video leek het erop alsof je echt alles met elkaar kon combineren (en ook weer losmaken).

Tot slot is er in sommige gebieden iets gedaan aan het vele klimmen uit Breath of the Wild. Vaak lukte het maar net of net niet om een berg te beklimmen. Hier had je namelijk flink wat stamina voor nodig. In Tears of the Kingdom is het mogelijk om te ‘plafondduiken‘. Hierbij kan Link door plafonds heen, dus ook een bergplafond. De voorwaarde is dus wel dat er iets is om naartoe omhoog te duiken.

Alles is nuttig

De conclusie van de nieuwe beelden lijkt te zijn dat vrijwel alles in Tears of the Kingdom nuttig kan zijn. Vijanden verslaan kan op veel verschillende manieren, waarbij het niet altijd draait om het beste wapen. Soms kan een slim gemaakt wapen net zo effectief zijn. Daarnaast word je creativiteit flink op de proef gesteld, want er is gewoon ontzettend veel mogelijk. Alleen al het oversteken van een rivier kan leiden tot hele gave ervaringen.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom speelt zich af in dezelfde wereld, maar biedt zoveel meer. Naast de wereld in de lucht, dus ook op het gebied van gameplay. Dat heeft Nintendo hier wel laten zien.

Als klap op de vuurpijl

Nintendo zou Nintendo niet zijn om nog iets extra’s te delen. Er verschijnt namelijk een speciale The Legend of Zelda versie van de Nintendo Switch OLED. Het dock en de Joy-Cons hebben een echte Zelda-look. De release is ook bekend, namelijk op 28 april. Daarnaast verschijnt er ook een speciale Pro-controller en een Nintendo Switch-etui. Deze verschijnen op 12 mei.

Wat vind jij van de nieuwe beelden/vaardigheden die Link heeft?