Probeer nu het Nintendo Switch Online-lidmaatschap een week lang gratis uit

Vraag 'm nu aan en speel al jouw favoriete spellen online!

Heb jij geen Nintendo Switch Online-lidmaatschap, maar wil je wel graag van de dienst gebruik maken? Dan heb je geluk! Vandaag heeft Nintendo namelijk bekendgemaakt dat iedereen voor zeven dagen lang een proefperiode kan aanvragen. Dit is trouwens zelfs mogelijk als jij vorige al een soortgelijke proefcode hebt gebruikt, maar wat moet je hier precies voor doen?

Als eerst klik je hier om naar de website van My Nintendo te gaan. Vervolgens log je indien nodig in en klik je op ”inwisselen”. Daarna zie je de code voor een gratis proefperiode op de website verschijnen. Om de proefperiode te activeren zul je deze code in moeten vullen op deze website, al kan dit natuurlijk ook via de Nintendo eShop op jouw Nintendo Switch. Let wel goed op dat het lidmaatschap vanzelf wordt verlengd als automatisch verlengen ingeschakeld staat. Mocht je dit niet willen kun je dit natuurlijk ook uitschakelen.

Zoals iedere gamer met een Nintendo Switch Online kun ook jij met deze zevendaagse proefperiode gebruik maken van vele diensten. Natuurlijk kun je online jouw favoriete spellen spelen, maar ook gebruik maken van voicechat via de smartphone-app en Save Data Cloud. Daarbij is het natuurlijk ook mogelijk om jouw favoriete titels van de NES, SNES en Game Boy te spelen, maar je kunt helaas niet de klassieke controllers kopen.

Deze 7-daagse proefperiode is, zoals in onderstaande tweet van Nintendo Nederland te zien, tot 2 april aan te vragen.

Je kunt nog tot 2 april een gratis 7-daagse proefperiode van #NintendoSwitchOnline krijgen op de #MyNintendo-website, zelfs als je vorige week al een gratis proefcode hebt gebruikt!



Haal 'm hier: https://t.co/bRv35olmYT pic.twitter.com/mR5wEKkCgw — Nintendo Nederland (@NintendoNL) March 27, 2023

Ga jij gebruik maken van deze actie? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!