Nintendo komt met Super Mario Winkelcentrum Tour

Ontdek Mario op verschillende plaatsen in het land!

Binnenkort kun je de avonturen van Super Mario op verschillende plekken in Nederland gaan ontdekken. Nintendo komt in april namelijk met de Super Mario Winkelcentrum Tour en is dan aanwezig in verschillende winkelcentra in Nederland en België in april. Wat is er allemaal te doen? Je kunt onder andere samen met vrienden of familie diverse Super Mario-games spelen. Ook is het mogelijk om een foto in de photobooth te maken en je kennis met de Super Mario quiz te testen. Tot slot zijn er ook Panini-stickers te verzamelen.

Speel de verschillende games op de Super Mario stand? Dan ontvang je Panini-stickers van Super Mario. Speel je één game? Dan krijg je één Panini sticker. Speel je de vier games? Dan ontvang je het Panini-stickerbook.

Naast Mario Kart 8 Deluxe kun je ook aan de slag met Super Mario 3D World, Mario Odyssey en Super Mario Bros U Deluxe. Benieuwd waar je Mario wanneer kunt ontdekken? De verschillende locaties in Nederland en België zie je hieronder gemakkelijk op een rijtje:

In de maand april is Nintendo aanwezig op volgende locaties in Nederland

1 en 2 april 2023 – Hoog Catharijne Utrecht

15 april 2023 – WoensXL Eindhoven

22 en 23 april 2023 – Alexandrium Shopping Center

In de maand april is Nintendo aanwezig op volgende locaties in België:

8 april 2023 – Waasland Shopping

15 april 2023 – Wijnegem: Shop Eat Enjoy

22 april 2023 – Woluwe Shopping Center