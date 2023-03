Maak je klaar voor gameplaybeelden van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom!

Morgen is het zover!

Het is inmiddels alweer een paar jaar geleden toen we in 2019 voor het eerst hoorde dat The Legend of Zelda: Breath of the Wild een vervolg zou krijgen. Vorig jaar september werd eindelijk de volledige naam en releasedatum bekendgemaakt en langzamerhand komen we steeds meer te weten over dit spel. Morgen, op dinsdag 28 maart, is weer zo’n dag want Nintendo heeft zojuist bekendgemaakt dat we over minder dan 24 uur maar liefst 10 minuten aan gameplaybeelden te zien krijgen.

Net zoals vele van jullie kijken ook wij erg uit naar de gameplay van het allernieuwste Zelda-spel, maar we zullen ondanks dat toch nog héél eventjes moeten wachten. De gameplaybeelden zijn namelijk pas morgen om 16:00 uur te aanschouwen op het officiële YouTube-kanaal van Nintendo Nederland.