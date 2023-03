Wat gebeurt er als Kirby vijanden inslikt?

Er bestaan nogal wat mysteries rondom Kirby. Wat is Kirby? Hoe kan het zijn dat deze ronde held met gemak objecten en vijanden groter dan hemzelf inslikt en hoe krijgt hij hun krachten? En misschien wel belangrijker: Wat gebeurt er met de vijanden die Kirby inslikt? Het zijn vragen die het internet al langer bezig houd, en populaire gaming en entertainment website Polygon besloot daar wat mee te doen. In een interview met HAL Laboratory executive director Shinya Kumazaki werden deze brandende vragen neergelegd en ook nog eens (gedeeltelijk) beantwoord. Zo is bijvoorbeeld gevraagd of Kirby liefde kan voelen, hoe Kirby er van binnen uit ziet en wat er dus gebeurd met zijn vijanden.

Kumazaki had daarop het volgende te zeggen:

Because the base world is a fantasy world, it’s not like they get swallowed and digested inside of Kirby. Because that might be jarring, and because we made the game to be approachable, having that kind of extreme or violent expression might negate making the game so approachable.

Instead, we have this comical, funny depiction where the enemies poof. When an enemy or creature gets swallowed by Kirby, they may disappear but they do resurface somewhere else in the world.