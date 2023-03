[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 13

Duik mee in de nieuwe titels van aankomende week!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de aankomende releases voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid releases kiezen we een paar uit die ons oog pakken, welke je hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Onderaan vind je een overzicht van alle titels die aankomende week verschijnen plus hun prijzen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!

Gripper

Verschijnt op: 29 maart 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Begin dit jaar werd Gripper aangekondigd, een verhaal gedreven cyber-bikegame gemaakt door een team dat o.a. gewerkt heeft aan Assassin’s Creed Valhalla en Rainbow Six Siege. In deze actiegame speel je None, een cyberbiker die probeert te overleven in een wereld die langzaam maar zeker in elkaar valt. Na heel wat jaren zijn ouders niet gezien te hebben beland hij terug in hun leven en moet hij plots de wereld redden van een AI met de naam Zero. En hoe dit beter te doen dan te racen? Scheur door post-apocalyptische landschappen met je mechanische kat vriend Cat-kit. Verscheur je vijanden met een grijphaak en ruk hun hart eruit om nieuwe vaardigheden te krijgen. Verbeter je cyberbike, scheur verder op harde synthmuziek en verlies jezelf in het verhaal.

Dredge

Verschijnt op: 30 maart 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99

Dredge is een visavontuur met een sinistere ondertoon. Verken met je visserboot een verzameling afgelegen eilanden en de diepe wateren eromheen om te ontdekken wat deze verbergen. Verkoop je vangst onder de lokale bevolking en gebruik het geld om je boot te verbeteren. Volbreng missies om meer te weten te komen over het duistere verleden van het gebied en vis de vreemdste schatten van de bodem. Maar hou vooral de tijd in de gaten. Er zijn dingen die je liever niet wilt tegenkomen in het donker…

The Last Worker

Verschijnt op: 30 maart 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

The Last Worker is een verhalend avontuur over een eenzame werknemer die het moet opnemen tegen een wereld die langzaam maar zeker geautomatiseerd wordt. Jij speelt Kurt, een man die zijn leven heeft gewijd aan de werelds grootste retailer. Hij werkt hier al jaren en heeft alleen zijn co-bot Skew (gevoiced door Jason Isaacs) om hem gezelschap te houden. Wanneer een groep activisten onder de naam S.P.E.A.R. hem echter vraagt om hem te helpen de organisatie van binnenuit te ontmantelen moet Kurt kiezen tussen kapitalisme en activisme. Wij mochten afgelopen Gamescom deze game al eens proberen. Benieuwd wat we hiervan vonden? Hier kun je onze hands-on lezen.

Wat verder verschijnt in de week van 27 maart tot en met 2 april:

28 mrt. 2023: MBL The Show 23 – €59,99

28 mrt. 2023: Kana Quest – €12,49

28 mrt. 2023: Kraino Origins – €11,99

29 mrt. 2023: Pirates Outlaws – €16,99

29 mrt. 2023: RunBean Galactic – €4,99

29 mrt. 2023: Ultimate Anime Jigsaw Puzzle – €4,99

30 mrt. 2023: Pocket Academy 3 – €13,00

30 mrt. 2023: Mothered – A roleplaying horror game – €9,99

30 mrt. 2023: Papertris – €4,99

30 mrt. 2023: Saga of Sins – €19,99

30 mrt. 2023: Lunark – €19,99

30 mrt. 2023: Assaults Suits Valken DECLASSIFIED – €16,99

30 mrt. 2023: Like Dreamer – €10,49

30 mrt. 2023: Norn9: Var Commons– €49,99

30 mrt. 2023: BookyPets Legends – €19,99

30 mrt. 2023: Yukiiro Sign – €34,33

30 mrt. 2023: Dashing Orange – €3,99

30 mrt. 2023: Squares and Numbers – €2,99

30 mrt. 2023: Formula Retro Racing: World Tour – €17,99

31 mrt. 2023: Xiaomei and the Flame Dragon’s Fist – €14,99

31 mrt. 2023: Guns N’ Runs – €11,99

31 mrt. 2023: Shukuchi Ninja – €4,99

31 mrt. 2023: Blade Assault – €16,89

31 mrt. 2023: Urban Flow Platinum – €17,99

31 mrt. 2023: Bone’s Cafe – €14,79

31 mrt. 2023: Billy 101 – €4,99

31 mrt. 2023: Arcane Vale – €6,52

31 mrt. 2023: Panda’s Village – €5,59

