Gameplaybeelden voor roguelite Blade Assault

Vecht je een weg door de cyberpunk stad Esperanza!

Het is bijna zover, 31 maart kun je gaan genieten van deze cyberpunk-esque game. Begin dit jaar kregen de release datum, en nu hebben we ook gameplay die het spel toont op de Switch.

Wat voor game is Blade Assault dan? In het kort is de game van Team Suneat een 2D side-scroller met roguelite elementen. Je slaat en hakt je een weg door de stad Esperanza. In deze stad in de lucht zul je bosses moeten verslaan terwijl je meer dan 200 wapens kan verzamelen. Er is natuurlijk meer achterliggend verhaal, en ook meer gebieden dan alleen Esperanza om doorheen te spelen.

Ben je benieuwd? Hieronder de gameplay beelden. Ga jij het spel halen, of misschien al gespeeld op de PC? Deel je ervaring hieronder.