Een half uur aan Omen of Sorrow-gameplay

Wanneer klassieke horrorpersonages op de vuist gaan.

Omen of Sorrow is sinds donderdag beschikbaar voor de Nintendo Switch. Het spel is te koop op de Nintendo eShop voor €19,99. Het YouTube-kanaal Handheld Players heeft een half uur aan gameplay geüpload. Hier zijn een aantal gevechten van de game te zien. Je kan de video hieronder bekijken.

Omen of Sorrow is een 2.5D-fightinggame. Kruip in de huid van personages gebaseerd op horrorklassiekers, literatuur en mythologie. De game is geïnspireerd door arcadeklassiekers zoals Mortal Kombat en Darkstalkers maar geeft een eigen draai aan stijl en gameplay. Monsters zoals The Headless Horseman, het monster van Frankenstein en Imhotep de Mummy zijn van de partij en gaan met elkaar op de vuist. Je kan via de singleplayer-modus alleen spelen, maar ook is het mogelijk om via online multiplayer met mensen over de hele wereld te vechten.

Is Omen of Sorrow een fightinggame die jouw hart sneller laat kloppen? Laat het ons weten in de opmerkingen.