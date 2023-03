[DN’s Five] Vijf iconische Pokémon momenten

Vijf prachtige Pokémon herinneringen!

Deze week voelde toch net even anders dan anders. Ash en Pikachu hebben namelijk in Japan afscheid genomen van hun iconische rollen in de Pokémon franchise. Sinds 1999 volg ik de serie (met wat onderbrekingen) eigenlijk nog steeds. Het is nog even wachten op het Nederlandse einde, maar het voelt voor mij toch ook een beetje als de definitieve afsluiting van mijn jeugd. In deze DN’s Five blik ik daarom kort terug op vijf iconische momenten. Klik op de titels om naar de aflevering of naar het fragment te gaan.

De romantiek in Pokémon heeft mij toch altijd wel geboeid. Die kleine subtiele hints van Misty of de juist overduidelijke hints van Serena. Er zijn zoveel meisjes geweest in het leven van Ash. Het is toch zonde dat daar zo weinig mee is gedaan in die 25 seizoenen. Eén van de hoogtepunten was toch wel de relatie tussen Ash en Serena, waarbij deze scene het internet even deed ontploffen. Deze uitgestelde liefdesrelaties hebben zelfs een term gekregen, shipping. In het geval van Ash en Serena kun je zoeken naar Amourshipping bijvoorbeeld.

Deze gevechten waren echt fantastisch om naar te kijken. En nog belangrijker; Ash won hier voor het eerst een kampioenschap! Hij versloeg zelfs de machtige Dragonite. In die tijd één van de sterkste Pokémon. De Orange Islands is misschien niet het eerste seizoen waar je aan denkt, maar echt een aanrader!

Voor veel mensen die zijn opgegroeid met de serie is deze aflevering toch wel iconisch te noemen. Het is meteen raak in deze allereerste aflevering waarin Ash en Pikachu elkaar leren kennen door weer en wind. De ondersteunende muziek gaf en geeft mij nog altijd kippenvel. Ik zat als kind meteen aan de buis gekluisterd voor meer afleveringen.

2: Pokémon The First Movie (Mewtwo Strikes Back)

Ik herinner het mij nog als de dag van gisteren. Deze film verscheen namelijk in de bioscoop en was voor mij de eerste keer dat ik naar de film ging. Het verhaal, de muziek en uiteindelijk die vreselijk, prachtige scene aan het eind maakt The First Movie voor mij een klassieker. Hoe gek dat misschien ook mag klinken voor mensen die totaal niets met Pokémon hebben. Naast de dood van Ash in deze film, is er ook een lied wat mij altijd aan deze film doet herinneren. Een prachtig nummer met de titel: Brother My Brother.

Het was lastig kiezen tussen de nummer 1 en 2, maar deze aflevering heeft mij echt laten huilen als kind. Wat was het eigenlijk een vreselijk moment. Op het moment dat de aflevering werd uitgezonden had ik namelijk geen idee hoeveel afleveringen er van Pokémon zouden komen. Toen Pikachu afscheid nam, wilde ik de televisie bijna uitzetten. Het verpestte de serie heel eventjes volledig. Gelukkig kwam uiteraard alles goed en konden we nog 24 seizoenen door, maar het was echt even schrikken. De aflevering werd daarnaast extra beladen door, naar mijn mening, het mooiste nummer uit de franchise.

Iedereen op onze redactie is deze week wel met Pokémon bezig. Lees maar eens de Special van afgelopen vrijdag. Gelukkig kunnen we het afscheidsmoment in Nederland nog even uitstellen. Tot die tijd kun je een aantal seizoenen op de website van Pokémon vinden. Aan welke iconische afleveringen of filmfragmenten moet jij denken?