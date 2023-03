Race zaterdag mee tijdens de New Horizons&DN Cup!

Zaterdag 25 maart van 19:00 tot 22:00 racen we in Mario Kart 8 Deluxe!

New Horizons Benelux is een Discord-server die drie jaar geleden ontstond. In het begin stond het geheel in het teken van Animal Crossing: New Horizons. Inmiddels is het een volledige Nintendo-server geworden. Omdat New Horizons Benelux zijn 3-jarig jubileum viert, houden ze samen met Daily Nintendo een groot Mario Kart 8 Deluxe-toernooi. Dit toernooi gaat de New Horizons&DN Cup heten.

De New Horizons&DN Cup vindt plaats op zaterdag 25 maart, van 19:00 uur tot 22:00 uur. De toernooicode is 3552-9867-5243. Of je nou één race meedoet of de hele avond, je doet sowieso mee voor een toffe prijs. Er wordt namelijk onder de deelnemers een Nintendo-goodiepakket verloot!

Wat zit er allemaal in?

1x Setje Super Mario Bros.-magneten

1x Luigi’s Mansion 3-sleutelhanger

1x Mario Strikers Battle League Football-sleutelhanger

1x Mario Strikers Battle League Football-sjaal

1x Mario Strikers Battle League Football-poster

1x Mario Strikers Battle League Football-stickers

Voorwaardes

Je hebt een exemplaar van Mario Kart 8 Deluxe en een actief Nintendo Switch Online-abonnement nodig om mee te kunnen doen. Zorg ervoor dat je lid bent van de Daily Nintendo of New Horizons Benelux Discord-servers en laat ons in het formulier weten wat je naam is op Discord en Mario Kart 8 Deluxe. Het formulier kan je hier vinden. Zonder deze informatie kunnen wij je deelname niet controleren! Omdat de deelnemers in dit toernooi van twee Discord-servers komen, is het belangrijk dat we overzicht houden over de deelnemers. Daarom dien je jezelf op te geven op het formulier voor dat je deelname geldig is om kans te maken op de prijs!

We hopen vele van jullie zaterdag te zien tijdens de New Horizons&DN Cup! Ga jij erbij zijn? Laat het ons weten in de reacties en laat je horen op de Discord-server van Daily Nintendo! Lid worden kan je doen via deze link. Bijna elke dag organiseert DN een event waarin we samen gamen op de DN Discord-server. Dus hopelijk zien we jullie daar ook!

Dit toernooi wordt dus niet door Daily Nintendo zelf georganiseerd en wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzending van de prijs. Zergie, de baas van New Horizons Benelux, is de organisator en zorgt ervoor dat het toernooi goed verloopt. Hij zal contact opnemen met de winnaar van het goodiepakket en vragen om adresgegevens. Deze zal hij aan Nintendo Benelux doorgeven, want zij verzenden de prijs.