Born of Bread aangekondigd voor de Nintendo Switch

Een RPG om je tanden in te zetten!

Het nieuwe 2.5D-avonturenspel Born of Bread is onderweg naar de Nintendo Switch. Dit heeft ontwikkelaar WildArts Studios aangekondigd. Er is nog geen releasedatum bekendgemaakt. De aankondigingstrailer kan je hieronder bekijken.

In Born of Bread kruip je in de huid van Loaf, een broodgolem gemaakt van meel. Hij gaat op pad om de wereld te redden van monsters uit een ander tijdperk. Onderweg maak je nieuwe vrienden die meereizen en zich aan je team toevoegen. Je ontdekt mysterieuze ruïnes, grote levendige steden en ontmoet je interessante personages. Als je vijanden tegenkomt, verandert de game in een turn-based RPG. Dit systeem lijkt veel op de klassieke Paper Mario-games. Door middel van quick-time events en het indrukken van verschillende knoppencombinaties op het juiste moment doen je aanvallen meer schade. Door te verdedigen kan je de beurt van de tegenstanders overslaan en krijg je will points. Deze punten zijn essentieel om je eigen aanvallen te laten slagen.



