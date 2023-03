Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key krijgt launchtrailer

Bij de release hoort natuurlijk een passende trailer.

Sinds gisteren is Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key verkrijgbaar voor de Nintendo Switch en om de release te vieren heeft Nintendo een launchtrailer van de game vrijgegeven welke je hieronder kunt bekijken. Atelier Ryza 3 is het derde deel in de Ryza-serie van de Atelier-games. Eerder deze week kon je in onze review al lezen hoe erg onze Alice over de game te spreken is.

In Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key speel je als Ryza en haar vrienden op Kurken Island. Zodra ze het nieuws krijgt dat er mysterieuze eilanden uit het niks zijn verschenen, gaat ze er met haar vrienden op reis om haar eiland te redden. Het spel speelt zich af in een enorm open veld waarin meerdere maps met elkaar zijn verbonden. Alle vier de gebieden hebben zo hun eigen stijl en thema.